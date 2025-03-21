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        Haberler Bilgi Gündem Borsa neden düştü? 21 Mart 2025 Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsada sert düşüş! 21 Mart Cuma borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde gün içinde yüzde 5'e ulaşan kayıplar dolayısıyla devreye giren ilk devre kesicinin ardından işlemlerin başlamasıyla düşüş yüzde 7'ye varırken ikinci devre kesici devreye alındı. Gün içinde sert düşüşünü sürdüren Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın kapanış gününü yüzde 7,81 değer kaybıyla 9.044,64 puandan tamamlandı. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 21 Mart 2025 Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:36
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        • 1

          Borsa neden düştü, sorusu son dönemin cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Banka endeksi gün sonunda yaklaşık yüzde 10 gerilerken, bu hafta BIST banka endeksindeki kayıplar yüzde 25'in üzerine çıktı. Merkez Bankası, ani hareketlerin enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46’ya yükseltmişti. Peki, "Borsa neden düştü? 21 Mart 2025 Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 766,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 166,2 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 9,47, holding endeksi ise yüzde 7,17 değer kaybetti.

        • 3

          Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,99 ile iletişim oldu.

          Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

          Bu arada, Borsa İstanbul'da bugün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

        • 4

          Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, iş gücü istatistikleri, dış ticaret dengesi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar, İngiltere'de büyüme, enflasyon, perakende satışlar, Japonya'da Tokyo TÜFE, Çin'de sanayi karları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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