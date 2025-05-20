Borsa neden düşüyor? 20 Mayıs 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Haftaya 9.666,18 puandan başlayan, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybıyla 9.514,01 puandan tamamladı. ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından artan risk algısına karşın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD'nin partnerleriyle olan ticari müzakerelerine yönelik iyimserliklerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Peki, "Borsa neden düşüyor? 20 Mayıs 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni...
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 düşüşle 9.514,01 puandan tamamladı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Borsa neden düştü? 20 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
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BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 9.514,01 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 154,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.
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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 4,04 ile ticaret oldu.
Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret partnerleriyle devam eden tarife müzakereleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik ara bulucu rolü yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.