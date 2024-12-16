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        Haberler Bilgi Ekonomi BORSA NEDEN DÜŞTÜ 16 Aralık 2024 PAZARTESİ? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı!

        Haftaya, yüzde 0,21 yükselişle 10.146,61 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 1,26 değer kaybederek 9.997,66 puandan tamamladı. Haftanın kapanış gününde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul endeksi Cuma gününü 10.125,46 kapatmıştı. Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 16 Aralık 2024 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 16.12.2024 - 19:36
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 9.997,66 puandan tamamladı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 16 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 9.997,66 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 69,5 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,12 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,16 ile ticaret oldu.

        • 4

          Küresel piyasalarda, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının bu hafta açıklanacak para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir öne çıkıyor.

        • 5

          Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

          Kaynak:AA

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