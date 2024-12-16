Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak:AA