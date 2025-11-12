Habertürk
Habertürk
        Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:02 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:02
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,3 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

        Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 6,28 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 3,15 ile orman kağıt basım oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik sürecin hız kazanması fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi 10.700 puanı test etmesinin ardından gelen satışlar kazançlarını törpülemesine rağmen günü pozitif bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Eylül 2025'te cari işlemler hesabında 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 803 milyon dolarlık fazla oluştu. AA Finans'ın "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini öngörmüştü.

        Analistler yarın yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE), İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), sanayi üretimi ve dış ticaret dengesinin, Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini kaydetti.

        ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.850 seviyeleri direnç, 10.550 ve 10.450 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

