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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kazanarak 9.911,07 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 20:04 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:04
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi güne 89,31 puan ve yüzde 0,92 artışla 9.748,03 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.748,03 puanı, en yüksek 10.029,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,61 artışla 9.911,07 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,42, sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 1,64 ve teknoloji endeksi yüzde 3,39 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 331,36 puan ve yüzde 3,07 kazançla 11.121,49 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 26'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        Altının ons fiyatı 2 bin 887 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 887 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 401 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,77, bileşik getirisi de yüzde 40,15 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3842 lira, satışta 36,5300 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,5557 lira, satışta 36,5014 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 150,20 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

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