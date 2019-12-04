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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam Johnson'ın resmi konutu Downing Sokağı 10 Numara'da bire bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Başbakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, NATO zirvesi için Londra'da bulunan liderlerden gizli şekilde gerçekleştirilen görüşmede NATO bütçesine üye ülkelerin katkısı ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Johnson'ın görüşmede Trump'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği dörtlü görüşmeyle ilgili bilgilendirdiği de kaydedildi.