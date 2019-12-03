Londra'daki kritik zirve sona erdi!

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımlarıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Zirve gayet iyi geçti." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, "Türk halkına saygım var, Türkiye büyük bir ülke. Fransa ve Avrupa'nın çıkarlarını korumaya çalışıyorum. Suriye'de çözüm için görüşmelerimiz sürüyor." açıklamasında bulundu.

Görüşme sonrası Almanya Başbakanı Merkel de açıklamalarda bulundu. Merkel yaptığı açıklamada, "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.