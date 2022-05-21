Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına geçti

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Sancılı bir Brexit sürecinin ardından AB'den resmen Boris Johnson döneminde çıkan İngiltere'de Başbakanın babası AB ile bağlarını korumak için Fransız vatandaşlığı aldı.

Fransa Adalet Bakanlığı, annesi Fransa doğumlu olan Stanley Johnson'ın geçen Kasım ayında yaptığı başvurunun ardından Çarşamba günü vatandaşlık aldığını doğruladı. Açıklamada, "Bu karar yalnızca Stanley Johnson'ı ilgilendiriyor ve onun soyundan gelenleri kapsamıyor" denildi.

Stanley Johnson, oğlunun aksine 2016 referandumunda AB'de kalma yönünde oy kullandığını söylemiş ancak Boris Johnson, 2020'nin sonunda İngiltere'yi resmen birlikten çıkarmıştı.

Eski parlamenter Cuma günü PA Media'ya açıklamasında "Kesinlikle çok mutluyum ve bu kararın hangi düzeyde alındığı hakkında hiçbir fikrim yok, ancak bence çok güzel. Boris'ten 'Muhteşem' diyen tek kelimelik bir yanıt aldım" ifadelerini kullandı.

Stanley Johnson, vatandaşlık arama kararıyla ilgili olarak, annesi Fransız olduğu için 'asıl ve en önemli nedenin gerçekten duygusal sebepler olduğunu' söyledi. Johnson "Eğer doğru anladıysam, ben Fransızım. Annem Fransa'da doğdu, annesi tamamen Fransızdı ve büyükbabası da. Bu yüzden benim için zaten sahip olduğum şeyi talep etme meselesi. Her zaman Avrupalı ​​olacağım, orası kesin. İngilizlere de 'Avrupalı ​​değilsin' diyemezsin. Avrupa, tek pazardan daha fazlasıdır, Avrupa Birliği'nden daha fazlasıdır. Bununla birlikte, AB ile böyle bir bağın olması önemli" diy ekledi.