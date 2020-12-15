AB çatışmalarda askeri müdahaleye karşı

Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda "AB'nin doğu komşuluğu" hakkında düzenlenen oturumda parlamenterlerin AB yönetimine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda AB'nin yeterince müdahil olmadığı, Türkiye'nin ise bir tarafa destek vererek çatışmanın seyrini değiştirdiği şeklindeki yorumları cevaplayan Borrell, parlamenterlerin bazılarından askeri müdahale istedikleri izlenimi edindiğini söyledi. Askeri müdahalenin faydası olmayacağını söyleyen Borrell, şöyle devam etti:
'ASKERİ MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNMAKTAN VAZGEÇİN'
"AB sahaya asker göndermeyecektir. Türkiye'nin yaptığını yapmayacağız. Türkiye'nin bir askeri müdahalede bulunduğunu söylediniz. Gerçekten aynısını yapmamızı istiyor musunuz? Daha kararlı, enerjik, kuvvetli, sert bir şey yapmamızı istediğinizi söylüyorsunuz. Biz askeri olarak müdahale etmeyeceğiz. Bunun farkına varmalı ve böyle bir talepte bulunmaktan vazgeçmelisiniz. Yapabileceğimizi yapıyoruz. İş birliği, diplomasi temelinde yapabileceklerimizi yapıyoruz. Sivil toplumla çalışıyoruz, mali kaynaklarımızı kullanıyoruz. Ekonomik ve ticari alanlarda sahip olduğumuz araçları kullanarak bazı tedbirler almamız da olası."
AB'nın doğudaki ortaklığına büyük miktarda yatırım yaptığını aktaran Borrell, örnek olarak AB'nin en yüksek mali desteği Ukrayna'ya vermesini gösterdi.
'NE YAPABİLİRDİK?'
Borrell, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın engellenmesinde AB'nin etkisiz kaldığını söyleyen parlamentere ise "Engellemek için ne yapabilirdik? Diplomasiyi, mali kaynaklarımızı kullanabilirdik. Başka seçeneğimiz yok. Lütfen bunun farkına varın" dedi.
Ermenistan ve Azerbaycan ile bu hafta ayrı ayrı ortaklık konseyi toplantıları yapacaklarını hatırlatan Borrell, sorunların barışçıl çözümü için bu ülkelerin yönetimiyle çalışacaklarını, insan haklarına saygı vurgusu yapacaklarını söyledi.
Borrell, yaptıklarının küçümsenmemesini istedi ve Ukrayna'ya AB'nin yaptığı yardımları örnek göstererek "AB olmasaydı durum daha kötü olabilirdi." dedi. Borrell, Belarus halkına da aynı şekilde yardımda bulunduklarını aktardı.
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