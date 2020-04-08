Bonibonlu kurabiye nasıl yapılır? En çok çocukların severek yediği sütlerini batırarak yediği bu basit kurabiyeleri sizde kolayca evinizde yapabilirsiniz. Az malzemeyle yapacağınız en renkli tarifimizle karşınızdayız. 5 çaylarında da renkleriyle gözleri üzerine alacaktır.

Bonibonlu Kurabiye Malzemeler:

1 tane yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

125 gr tereyağı

1 çay bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı kadar un

Üzeri için;

Bonibon

Bonibonlu Kurabiye Yapılışı:

Oda sıcaklığında olan tereyağını, pudra şekerini ve yumurtayı birlikte yoğuralım.

Kabartma tozu, kakao, unu ve nişastayı ilave edip yoğurmaya devam edelim.

Şekil verdiğimiz kurabiyelerin üzerlerine bonibonları ekleyip hafifçe bastırıp fırın tepsisine yerleştirelim.

Önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirelim.

Bonibonlu Kurabiye Püf Noktası:

Malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.

Unu eleyerek kullanmanız kurabiye hamurunuzu iyi etkileyecektir.

Dilerseniz kakao katmadan sade bir şekilde de hamurunuzu yapabilirsiniz.