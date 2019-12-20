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'Bond kızı' Claudine Auger hayatını kaybetti

James Bond serisinin 'Thunderball' filminde Sean Connery ile rol alan ve Bond kızını canlandıran Fransız aktris Claudine Auger yaşamını yitirdi

20.12.2019 - 10:41 | Güncelleme:
Claudine Auger

Sean Connery ile birlikte kamera karşısına geçtiği James Bond filmi Thunderball ile tanına Fransız oyuncu Claudine Auger hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Auger, Paris'te yaşamını yitirdi.

1941 yılında Paris'te dünyaya gelen Claudine Auger, kariyerine model olarak başladı. 1958 yılındaki Dünya Güzeli yarışmasında ülkesi Fransa'yı temsil etmişti.

Auger, James Bond halkası Thunderball ile "ilk Fransız Bond kızı" unvanını da elde etti.

 

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