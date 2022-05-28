Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki halı saha tesislerinde gerçekleştirilen kongrede, tek listeyle seçime gidildi.

Eski yönetimin mali idari tablosunun ibra edilmediği kongrede yapılan açık oylamada, Savaş Abak başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.

Ayrıca kongrede Boluspor'un şirketleşmesi için yeni yönetime yetki verildi.

Kongreye, Bolu Belediye BaşkanıTanju Özcan, eski belediye başkanlarından Necdet Gören, kulübün eski başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve taraftarlar katıldı.