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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Boluspor, sezon başında transfer ettiği Cenk Ahmet Alkılıç ile yollarını ayırdı - Futbol Haberleri

        Boluspor, sezon başında transfer ettiği Cenk Ahmet Alkılıç ile yollarını ayırdı

        Boluspor'da bu sezon transfer edilen ve 33 dakika süre alan Cenk Ahmet Alkılıç ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 20:01 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:01
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        Boluspor'da ayrılık
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        Boluspor’da bu sezon transfer edilen Cenk Ahmet Alkılıç ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Turgay Altay döneminde takıma katılan 36 yaşındaki Alkılıç, bu sezon 33 dakika süre almıştı. Ayrılık mesajını sosyal medyadan paylaşan Cenk Ahmet Alkılıç, "Boluspor ile olan sözleşmemi karşılıklı anlaşarak feshettim. Bu zamana kadar yaşattığınız her şey için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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