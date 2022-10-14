Maçtan dakikalar 6. dakikada Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Landel’in sert şutu kalecide kaldı. 40. dakikada sol kanattan Ngandu’nun ortasında ceza sahası içinde Landel’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0 61. dakikada Boluspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ngandu’nun şutu filelere gitti. 2-0 90+1. dakikada Balde ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Boluspor, konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.