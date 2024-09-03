BOLU TÜNELİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?

Çalışmaların hangi aşamadığı olduğunu açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şu anda projemiz kapsamında, Tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamladık. Tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladık. Toplam 256 metre uzunluğundaki fore kazık imalatlarını bitirdik. Yine değişimini planladığımız 4 viyadük genleşme derzinden 3'ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4. derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik. Bu çalışmalarımızla birlikte Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzamasını sağlayacağız. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini de maksimum düzeye çıkarmış olacağız" şeklinde konuştu.