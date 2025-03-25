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        Haberler Gündem Güncel Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı

        Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:34 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:34
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        Kartalkaya yangınında bir gözaltı
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        Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta gece saatlerde Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

        Yangının ardından bilirkişi heyetinin hazırlayarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ise yangın denetim raporunun yetersiz ve eksik inceleme yapılarak düzenledikleri tespit edildi.

        BİRİNCİ DERECE ETKİLİ

        Raporda ayrıca otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve önceden ruhsatlandırılması yapılan yerlerin denetimlerinin İl Özel İdareleri'nin yetki ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından yangın ve sonuçlarında birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

        Raporun ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan bugün gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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