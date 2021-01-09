Bolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

AA

Türkiye’nin orman zenginliğiyle bilinen Bolu’ya gelen doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatı görüntülemek için 3 farklı bölgeye fotokapan yerleştirdi.

DHA'nın haberine göre Bülbül ve Önenoğlu’nun çam ağaçlarıyla çevrili Aladağ ile Gerede ve Kıbrıscık ilçelerinde yaban hayatı popülasyonunun olduğu yerlere kurdukları fotokapanlarla ağustos ve aralık aylarında yaban hayvanları izlendi.

Gündüz ve gece boyunca kayıtta olan fotokapanlara ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsukların doğal yaşamları yansıdı.