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        Haberler Gündem Çevre Bolu'daki Gölköy'de 3 aylık su kaldı | Son dakika haberleri

        Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde 3 aylık su kaldı

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19'a düştü. Kıyıdan 40 metre çekilen gölde kentin yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:49 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:49
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        Bolu'daki Gölköy'de 3 aylık su kaldı
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        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19'a düştü.

        Havaların bir süre sıcak seyretmesi ve yağışların beklenenden az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi yüzde 19 olarak ölçüldü.

        Gölde kentin yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi.

        Yaşanan su kaybı sonrası göl, kıyıdan 40 metre geri çekildi. Amatör balıkçılar, suyun azaldığı gölün kenarında balık tuttu.

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        Öte yandan, kentte son bir haftadır etkili olan sağanak ve kar yağışı, Mudurnu ve Abant derelerinin debisini yükseltti.

        Derelerdeki su seviyesinin yükselmesiyle Gölköy Baraj Gölü'ne akan suyun da arttığı görüldü.

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        #gölköy baraj gölü
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