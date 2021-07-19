Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden İlhan Mühürcüoğlu yönetimindeki 14 AR 327 plakalı otomobil Doğancı Mahallesi mevkisinde önünde seyreden İdris B. yönetimindeki iş makinesine çarptı.

Otomobildekilerden Birsen Mühürcüoğlu yaralanırken arka koltukta bulunan İsmet Mühürcüoğlu (93), olay yerinde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; trafik kazası nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılması ile tamamen açıldı.