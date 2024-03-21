Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bolu'da kar yağışı

        Bolu'da kar yağışı etkili oldu

        Bolu'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis etkisini gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 06:36 Güncelleme: 21.03.2024 - 06:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kar yağışı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu.

        Bolu'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.

        YOL KENARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Viyadükler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte, yol kenarındaki alanlar beyaza büründü.

        Kar yağışı, D-100 karayolunda da Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Polisevi, Elmalık, Abant kavşağı kesimlerinde etkili oldu. Öte yandan D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yer yer sis de etkisini gösterdi.

        REKLAM

        KENT MERKEZİNDE DE GÖZLENDİ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Karayolları ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı Bolu kent merkezi ve yüksek kesimlerde de gözlendi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Bolu
        #bolu dağı
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kişi silahla yaralanmıştı: 7 gözaltı
        3 kişi silahla yaralanmıştı: 7 gözaltı
        Oynarken dere yatağına düşen Zilan öldü
        Oynarken dere yatağına düşen Zilan öldü
        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
        'Limon' parolasıyla haberleşmişler: Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
        'Limon' parolasıyla haberleşmişler: Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
        Yolun ortasında silahlı saldırı
        Yolun ortasında silahlı saldırı
        Elektronik atıklar yüzde 82 arttı, 62 milyona ulaştı
        Elektronik atıklar yüzde 82 arttı, 62 milyona ulaştı
        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Habertürk Anasayfa