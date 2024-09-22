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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da ilginç olay kamerada: Yere düşen maden suyu şişesi kafasına çarptı | Son dakika haberleri

        Bolu'da ilginç olay kamerada: Yere düşen maden suyu şişesi kafasına çarptı

        Bolu'da bir işletmede çalışan işçinin düşürdüğü maden suyu şişesi, o an oradan geçen dükkân sahibi kadının başına isabet etti. Milyonda bir ihtimalli kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 21:30 Güncelleme: 22.09.2024 - 21:32
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        Bolu'da ilginç olay kamerada!
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        Bolu'daki olay, Sağlık Mahallesi Belde Sokak üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Pelin Fidandalar (28) isimli işletme sahibi kadın, misafirlerden sipariş almaya gittiği esnada, dükkânda bulunan bilgisayarı tamir eden bir işçinin elinin çarpması sonucu soda şişesi yere düştü, patlayan şişe fırlayarak işletme sahibi Fidandalar’ın başına isabet etti.

        Hafif yaralanan Pelin Fidandalar ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri bile yaşanılan olaya inanamadı.

        "ALLAH'IN SEVDİĞİ KULUYMUŞUM Kİ UCUZ ATLATTIM"

        Pelin Fidandalar panik atak geçirdiğini söyleyerek, “Akşam saat 20.30, 21.00 civarı falandı, bizim bilgisayarda sıkıntı vardı. Bilgisayar hocamız bilgisayarı kurmaya geldiler. Ben de o esnada dışarıda misafirlerim vardı. Mutfakta çay demliyordum. Bir şey içer misiniz diye dışarıya çıkarken soda şişesi düşüyor. Sonra ben de patlama sesine kafamı çevirince kafama denk geldi. O anlık bir panik atak geçirdim. Hani o darbenin etkisiyle. Sonra ambulans falan geldi inanmadılar başta hemşireler falan hani başka bir olay olduğuna yönelik. Hani o kadar hani ciddiye almalar. Sonra kamera kayıtlarını gösterince onlar bile şaşırdı. Hastaneye gittim. Ağrı kesici falan vurdular. Röntgen temiz çıktı çok şükür. Gözetimi altında durdum. Sonra iyiyim çok gelmiş kırık, çizik yok. Sağlam kurtuldum. Çok kötü bir olaydı takip ediyor ve kafamıza geliyor. Sonrasında gün gülerek izlemeye başladım. Artık trajikomik olmuş gerçekten. Bir yandan da kötü oldu ama iyi ki çok şükür. Kazasız belasız atlattım yani sıkıntısız atlattım çok şükür. Çoğu kişi yazıyor işte bedduamı falan aldım. Vallahi bedduadan değil. Zaten beddua olsa daha kötü durumda olurdum. Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki ucuz atlattım.. Çok iyiyim yani çok şükür. Yani baya tuhaf bir olay oldu bizim için” dedi.

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