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        Haberler Gündem Bolu'da 3,6 büyüklüğünde deprem

        Bolu'da 3,6 büyüklüğünde deprem oldu

        Bolu'da saat 23.59'da yerin 9 kilometre derinliğinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 00:28 Güncelleme: 13.01.2024 - 00:28
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        Bolu'da 3,6 büyüklüğünde deprem
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        Bolu'da 23.59'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Bolu'da gece saat 23.59 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi verilerine göre Bolu merkezli olan ve derinliği 9,08 kilometre olan depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklandı.

        İHA'nın haberine göre; deprem birçok vatandaş tarafından hissedilirken, sokaklarda herhangi bir hareketlilik yaşanmadı.

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