Bolu'da 3,6 büyüklüğünde deprem

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Bolu'da 23.59'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bolu'da gece saat 23.59 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi verilerine göre Bolu merkezli olan ve derinliği 9,08 kilometre olan depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklandı.

İHA'nın haberine göre; deprem birçok vatandaş tarafından hissedilirken, sokaklarda herhangi bir hareketlilik yaşanmadı.