Gerilim artıyor: ABD'den Yemen'deki Husi hedeflerine yeni saldırı

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CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Husiler tarafından kullanılan bir radar tesisini hedef alan yeni saldırının, öncekinden daha küçük çaplı olduğu ve ABD tarafından tek taraflı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Husilere bağlı El-Mesira kanalının haberinde ise "ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği" bilgisi geçildi.

Yemenlilerin, ABD ve İngiltere'yi protesto amacıyla düzenlediği "milyonluk" gösteride konuşan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, "ABD ve İngiltere'nin ülkemize saldırması moralimizi ve güçlerimizi etkilemeyecektir. Yemen'e saldırıyı reddeden tüm ülkelere mesajımız şudur: Teşekkür ederiz ve Filistin adına harekete geçin. Bize gelince, onlarla (ABD ve İngiltere) ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Husi, ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağını kaydetti. Başkent Sana'nın Sebin Caddesi'nde bir araya gelen yüzbinlerce Yemenli, cuma namazının ardından ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını protesto etti.

ABD VE İNGİLTERE'NİN SALDIRILARI REKLAM ABD'nin, Yemen'de Husilere bağlı hedeflere saldırı düzenlediği belirtilmişti. ABD Başkanı Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına devam eden Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden, açıklamasında, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi" ifadesini kullanmıştı.

BIDEN: TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ Saldırıların, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine doğrudan misilleme olduğunu belirten Biden, sonuncusu 9 Ocak'ta gerçekleşen ve Husilerin doğrudan Amerikan gemilerini hedef aldığı bir dizi saldırıya uluslararası koalisyonla yanıt verdiklerini kaydetmişti. Husilere karşı hem bölgede ABD öncülüğünde kurulan deniz gücüne hem de uluslararası kamuoyunda oluşan yaklaşıma dikkati çeken Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde önceki gün alınan ve Husilerin saldırılarına son vermesi çağrısı yapan kararı hatırlatmıştı. "Yemen'deki bu saldırılar, ABD ve müttefiklerinin dünyanın en kritik ticari rotalarından birindeki seyrüsefer özgürlüğünün tehlikeye atılmasını ve personelimizin hedef alınmasını tolere etmeyeceğimizin açık mesajıdır" değerlendirmesini paylaşan Biden, gerekmesi halinde bundan sonra da ileri tedbirleri almakta tereddüt etmeyeceğini vurgulamıştı. İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA İRAN'DAN KINAMA HUSİLERDEN AÇIKLAMA: APTALLIK ETTİLER

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu. Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.