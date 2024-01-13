Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit düştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün öğlen 14.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı düzenleneceğini duyurdu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."