D-100 karayolunda İstanbul istikametine seyreden Sefa G. idaresindeki14 BA 609 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Mesut E. yönetimindeki 34 DR 1209 plakalı hafif ticari araç, Rüzgarlar köyü mevkinde çarpıştı.

Araçların sürücüleri yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Gökcan E, Mehmet A. ve Şeref A. yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Trafik kazası nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra normale döndü.