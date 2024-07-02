Bolu D-100'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde zincirleme kaza meydana geldi. 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Bolu'da zincirleme trafik kazasında 2 işi öldü, 3 kişi yaralandı.
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D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden İ. Ö. yönetimindeki otomobil, Ankara yönü sanayi yan yol kavşağından dönen Engin Gökdemir'in (60) kullandığı otomobille çarpıştı.
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Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İstanbul plakalı otomobil ile Y.A. idaresindeki Osmaniye plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
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İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
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Kazada, sürücü Gökdemir olay yerinde, araçtaki Sabri Gökdemir ise kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
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Yaralılar Ü.K, İ.Ö. ve Ö.Ö, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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