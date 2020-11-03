Makarnaya çok yakışan bolonez sos tarifi aslında oldukça basittir. Pratik yapılışı sahip sos tarifimizi çok beğeneceksiniz. Makarnalarınızda kullanabileceğiniz gibi böreklerinizde de iç harç olarak kullanabilir, ortaya farklı lezzetler çıkarabilirsiniz. Hadi hemen sos tarifimizin yapılışına geçelim.

BOLONEZ SOS MALZEMELER

1 tane orta boy kuru soğan

1 tane orta boy domates

300 gram dana kıyma

1 yemek kaşığı kadar domates salçası

2-3 diş kadar sarımsak

1 tane küçük boy havuç

Kırmızı pul biber

Tuz

BOLONEZ SOS YAPILIŞI

Bolonez sos tarifimiz için ilk olarak kuru soğanımızı soyup, minik minik doğruyoruz ve hafif yağda biraz kavuruyoruz.

Ardından ezdiğimiz sarımsaklarımızı, salçamızı ve kıymamızı ekleyip, kavurmaya devam ediyoruz.

Kıymamız suyunu salıp, çekinceye kadar kavuruyoruz ve rendelenmiş, havuç ve domatesimizi ekliyoruz.

Havuçlarımızı iyice piştiği zaman az miktarda su ekleyip, baharatlarımızı ilave ediyoruz.

Bolonez sos tarifimiz artık hazırdır. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.