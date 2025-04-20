Bologna: 1 - Inter: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'ya 1-0 mağlup oldu. 90+4. dakikada Riccardo Orsolini'nin golüne engel olamayarak kaybeden lider Inter, 71 puanda kaldı. Bologna ise puanını 60'a yükseltti.
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, Bologna'ya konuk oldu. Renato Dall'Ara'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bologna oldu.
Bologna'ya galibiyeti getiren golü 90+4. dakikad Riccardo Orsolini kaydetti.
Bologna'da teknik direktör Vincenzo Italiano, 57. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Ligde 7 hafta sonra kaybeden Inter, 71 puanda kaldı ve 2. sıradaki Napoli ile 3 puanlık avantajını kaybetti, puanlar eşitlendi. Bologna ise puanını 60 yaptı.
Inter, gelecek hafta Roma'yı ağırlayacak. Bologna ise Udinese deplasmanına gidecek.