Bold Pilot, yine dış kulvardan atağa geçerek birinciliği elde etti. 1990'lı yılların efsane yarış atı Bold Pilot, genellikle yarışlara tutuk başlar, parkurun sonlarına doğru dış kulvardan atağa geçerek birinciliği elde ederdi.

Dış kulvardan kalktığı ataklarla özdeşleşen Bold Pilot'u ve onun vesilesiyle büyük aşk yaşayan jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman Karataş'ın yaşadıklarını hikâye edinen 'Şampiyon'un izleyici sayısında benzer bir durum yaşandı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre izleyici sayısı açısından gösterime tutuk başlayan 'Şampiyon', sonraki günlerde gördüğü ilgiyle geçtiğimiz hafta sonunda en çok izlenen film oldu.

195 bin 542 kişilik izleyici sayıyla açılış yapan 'Şampiyon', ilk hafta sonunda en çok izlenen filmler listesinde 3'üncü sırada yer almıştı. Filmi, hafta içinde 181 bin 193 kişi daha izledi. 'Şampiyon', geçtiğimiz hafta sonunda ise 255 bin 703 kişi tarafından izlenerek 10 günlük izleyici sayısını 632 bin 438 kişiye çıkardı.

Ay Yapım ile Med Yapım ortak yapımı olarak Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğinde çekilen 'Şampiyon'da başrolleri Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan paylaştı.



