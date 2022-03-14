Galatasaray taraftar grubu Ultraslan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile şampiyon boksör Yavuz Ertürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Yavuz Ertürk karşılaşmalarına çoğunlukla Ultraslan şortu ile çıkıyordu. İşte hayatını kaybeden boksör Yavuz Ertürk hakkında merak edilenler...

YAVUZ ERTÜRK KİMDİR?

Yavuz Ertürk, 1987 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. "Achilles" lakabıyla tanınan Yavuz Ertürk, Almanya'nın Köln kentinde yaşıyordu. WBC Balkan Şampiyonluğu unvanı bulunan Yavuz Ertürk, daha önce Dünya şampiyonluğu içinde ringlere çıkmıştı. Almanya'nın Göppingen'de çıktığı müsabakada Arjantinli rakibi Gabriel Ladesma'yı nakavtla mağlup ederek ringden galip ayrılmıştı.

35 yaşındaki Yavuz Ertürk, 2008 yılından bu yana boks sporuyla ilgileniyordu. Ertürk'ün başarıları arasında WBC Balkan şampiyonluğu, WBA Asya Şampiyonluğu ve IBF Kıtalararası Şampiyonlukları yer alıyor.

YAVUZ ERTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Yavuz Ertürk'ün ölüm nedeni henüz bilinmiyor.