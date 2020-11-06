Böğürtlen Kökü Nedir? Böğürtlen Kökünün Faydaları Nelerdir?

Latince adı “Rubus caesius” olan Böğürtlen; gülgiller familyasındandır. Anavatanı Orta Güney ve Batı Avrupa’dır. Ülkemizde Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetişir. Ahududu ve çilekle yakın akrabadır. 100’e yakın türünü birbirinden ayırt etmek çok güçtür. Gövdeleri ve dalları dört köşeli çok yıllık bir dikenli bitkidir. Böğürtlen meyvesinin faydalarının yanı sıra böğürtlen kökü de binlerce yıldır şifa amaçlı kullanılmaktadır. Böğürtlen kökünün içeriği; Vitamin ve mineral deposudur. Antioksidandır. Böğürtlen kökünün yıllardır farklı kültürler tarafınca şifa niyetli olarak da kullanılmıştır. Bu kültürlerde tütsüsünün kötü olan rivayete göre ruhları uzaklaştırıldığına inanılmıştır. Bu meyve ile birlikte kendilerinden farklı kürler hazırlamak imkanı da mevcuttur. Böğürtlen meyvesi, yaprağı ve kökünün oldukça fazla faydaları mevcuttur. Hatta içerisinde bulunan vitaminler, minerallerin zenginliğiyle fazla çeşitli ilaçların konusuna müdahil olmuştur. Günümüz şartlarda sık sık meydana gelen bazı rahatsızlıklar vardır. Bunlar; Halsiz kalma, mide sorunu, böbrek taşları vb. hastalıklardır. Ayrıca bu böğürtlen meyvesi halsizliğe, böbreklere, mide sorununa şifa kaynağı olmada zirvededir. Fakat uygun olan şartlarda kurutulmuş olan böğürtlen yaprağı, ağzı kapalı olan bir plastik kapta, loş, kuru ve serin olan bir yerde muhafaza edildiği takdirde ömrü 1 yıl kadar sürebilmektedir. Böğürtlen meyvesi yaz aylarında çiçek açar ve açtığı çiçekleri pembesi ve beyaz olmaktadır. Aynı çilek gibi yetişen bir meyve çeşididir. Tam olarak 0,5-4 m kadar boylanır. En üst bölümünde kalan yaprakları koyu, alt yaprakları ise yeşil renklerini alırlar. Bu böğürtlen meyvesi Ağustos ve Eylül aylarında vermeye başlanır. Genel olarak bahçelerde, yol kenarlarında ve serin yerlerde yetişir. Ayrıca böğürtlen bir yaban bitkisine sahip bir meyve türüdür.

Böğürtlen Kökünün Faydaları Nelerdir?

• Böğürtlen kökünün kansere faydaları: Isırgan otu ve böğürtlen kökü kaynatılarak yapılan ekstrat, löseminin gelişmesine neden olan benzenin etkisine karşı korumaktadır.

• Rahatlatıcıdır, strese iyi gelir.

• Antibakteriyeldir.

• İştah açıcıdır.

• Kan temizleyicidir.

• Vücudu kuvvetlendirir.

• İdrar söktürücüdür.

• Öksürüğe iyi gelir.

• Şişkinlere iyi gelir.

• Yüksek tansiyonu düşürür.

• Şeker hastalığına iyi gelir.

• Ağrı kesici özelliği bulunur. Eklem ağrılarına iyi gelir.

• Rahim güçlendirici özelliği vardır.

• Yumurtalıkları uyarır ve sağlamlaştırır.

• Ayaklardaki şişlikleri indirir.

• Gözlerdeki zafiyeti giderir.

• Mesane taşlarının düşmesine yardımcı olur.

• Ağız, dil, diş eti ve bademcik iltihaplarını giderir.

• Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı keser.

• Yanıkları iyileştirir.

• Kökü kaynatılıp, suyu içilecek olursa kandaki şeker miktarını düşürür.

• Öksürüğe iyi gelir.