Boğaziçi Üniversitesi adresi ve Google Maps üzerindeki konumu, son günlerde en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Prof. Dr. Melih Bulu üniversiteye rektör olarak atanmış ardından da protestolar başlamıştı. Bu nedenle gündemin ilk sıralarına yerleşen Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili her detay olduğu gibi adres detayı da merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edenler için Boğaziçi Üniversitesi adresini ve Google Maps üzerinde konumunu haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ NEREDE?
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Bebek semtinde bulunuyor. Konumu itibariyle ise Rumeli Hisarı, Aşiyan Müzesi ve Aşiyan Mezarlığı'na komşu olan üniversitenin kampüsü aynı zamanda da İstanbul'un ünlü caddelerinden olan Nispetiye Caddesi üzerinde yer alıyor.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE NASIL GİDİLİR?
Boğaziçi Üniversitesi'ne metro ve otobüsle rahatlıkla ulaşılabiliyor.
Yenikapı - Hacıosman metrosundan Levent durağında inip Levent - Rumeli Hisarüstü Metrosu'na aktarma yapılması halinde Boğaziçi Üniversitesi durağında inilerek üniversiteye rahatlıkla ulaşılabiliyor.
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nden geçen otobüslerin numaraları ise şöyle: 43R, 59R, 59RS 559C, 59RK... Bu otobüslere de binilirek rahatlıkla Boğaziçi Üniversitesi'ne ulaşım sağlayabilirsiniz.
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