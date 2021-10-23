Gözaltına alınan 45 kişiden 42'si serbest

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan göstericilere müdahale etti.

Gözaltına alınan 45 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 kişi savcılık talimatıyla serbest kalırken 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.