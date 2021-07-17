Boğaziçi'nde o akademisyenin derslerine son verildi

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Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yerine vekil rektör olarak atanan Naci İnci, akademisyen Can Candan'ın görevine son verdi.

BULU 195 GÜN SONRA GÖREVDEN ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu rektör olarak atanmıştı. 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 195 gün sonra görevden alındı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alınan Bulu'nun yerine ise vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

"DEĞERLENDİRMESİNİ SİZLERE BIRAKIYORUM"

Can Candan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan 'vekaleten" son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum" açıklamasında bulundu.