Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı

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Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan görevlerinden alındı.

Rektör Naci İnci, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin Eğitim F., Fen Edebiyat F., İktisadi ve İdari Bilimler F. dekanları hakkında görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle açılan soruşturmalar sonucu, YÖK görevde bulunan üç öğretim üyesinin dekanlık görevinden alınmasına karar vermiştir. Görevden alınan dekanların yerine görevlendirmeler en kısa sürede yapılacaktır. Boğaziçi Üniversitesi şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de akademik kalitesini özenle sürdürecek ve karar mekanizmalarının sağlıklı şekilde çalışması için gereğini yerine getirecektir" dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ PROTESTOLAR

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren bir grup öğrenci, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak basın açıklaması ve protesto gösterisi yapmak istemişti.

Protesto sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 28 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlenmiş, 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolara üniversitede görevli öğretim üyeleri de Rektörlük binasına sırtlarını dönerek destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla görevinden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atanmış, Prof. İnci daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olmuştu.

PROF. NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

PROF. YASEMİN BAYYURT KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olan Prof. Yasemin Bayyurt, lisans eğitimini 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde tamamladıktan sonra lisansüstü çalışmalarını Lancaster Üniversitesinde sırasıyla 1992 (yüksek lisans) ve 1996 (doktora) yıllarında tamamladı. İlk ve orta dereceli okullarda İçerik odaklı Dil Öğretimi yaklaşımı ile İngilizce Öğretimi ve Öğrenimi; İngilizce'nin ortak dil olarak kullanımı farkındalığının İngilizce eğitimine ve öğretimine olan etkileri, yükseköğretimde İngilizcenin eğitim dili olarak kullanılması, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi, yüksek öğretim programlarında gezgin/uzaktan eğitimin geleneksel öğretim yöntemleriyle karmaşık uygulanması gibi konularda araştırmalar yaptı. Prof. Dr. Bayyurt'un birçok ulusal ve uluslararası endeksli ve hakemli dergilerde dergi makalesi, ulusal/uluslararası derleme kitap ve derleme kitaplarda yayınlanmış kitap bölümü bulunmakta.

PROF. METİN ERCAN KİMDİR?

Prof. Dr. Metin Ercan 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu.1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden işletme yüksek lisans, 1989 yılında City University of New York'dan (ABD) ekonomi yüksek lisans derecelerini aldı. 1995 yılında Boston College'dan (ABD) finans doktoru unvanını alan Ercan, 1993-1995 yıllan arasında ABD'de öğretim görevliliği yaptı. 1997 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Ercan daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı oldu. Ercan'ın "Kayıt Dışı Ekonomi ve Hızlı Tüketim Malları Sektörü" ve "Türkiye Küresel Büyüme Modeli" isimli iki kitabı yayımlanmış olup, yurt içi ve yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

PROF. ÖZLEM BERK ALBACHTEN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Prof. Özlem Berk Albachten, lisansını İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlarken, yüksek lisans ve doktorasını İngiltere'nin Warwick Üniversitesi'nin Karşılaştırılmalı Kültürel Çalışmalar alanında yaptı. Çeviri tarihi, diller arası yazım, kadın çevirmenler, göç ve sürgün edebiyatı, çeviride Türk edebiyatı ve gezi yazıları üzerine araştırmalar yaptı. Prof. Özel Berk Albachten'ın araştırma dilleri arasında İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Latince ve Osmanlı Türkçesi bulunuyor.