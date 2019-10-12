“Müzik Yakınlaştırır” temasıyla müzikseverleri yakına gelmeye davet eden Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri’nin 2019/2020 sezonu açılış konseri 2012 yılında bir araya gelen Van Kuijk Quartet topluluğu ile gerçekleşecek.

Van Kuijk Quartet; 2015 Wigmore Hall Uluslararası Yaylı Dörtlüleri Yarışması'nda "En İyi Beethoven" ve "En İyi Haydn" ödülünün, Trondheim Uluslararası Oda Müziği Yarışması'nda "Birincilik" ve "Dinleyici" ödülünün, veAix-en-Provence Festival Akademisi'nin HSBC Ödülü'nün sahibi oldu. Aynı zamanda da ECHO tarafından 2017/2018 dönemi"Yükselen Yıldızlar"ı seçildi.

Van Kuijk Quartet, Mozart, Şostakoviç ve Beethoven’ın bestecilik stilleri açısından önemli kavşakları işaret eden eserlerinden oluşan bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Öyle ki, Mozart’ın ilk İtalya seyahatinden döndükten sonra bestelediği Fa Majör Divertimento, hem genç bestecinin İtalyan stilini nasıl hızlıca özümsediğini hem de birkaç ay sonra besteleyeceği ilk yaylı dörtlüsüne nasıl hazırlanmakta olduğunu gösterir. Benzer şekilde Şostakoviç’in II. Dünya Savaşı’nda bombalanan Dresden’e yaptığı seyahatte bestelediği ve “faşizm ve savaş kurbanları”na ithaf ettiği sekizinci yaylı dörtlüsü, müziksel olarak da otobiyografik unsurlar içerir; hem bestecinin müziksel imzası olarak kabul edilen motifle başlar, hem de bestecinin diğer eserlerinden alıntıları içerir. Beethoven’ın Razumovski Dörtlüleri’nin sonuncusu olan Do Majör Yaylı Dörtlüsü ise senfonik karakteri ve esnetilmiş biçim anlayışıyla bestecinin yeni ve daha özgün bir stile yöneldiğinin göstergelerindendir.

Albert Long Hall Klasik Müzik serisi yıl içerisinde birbirinden farklı, sıradışı, müzikle sanatın farklı disiplinlerini birleştiren seçkin bir programlarıyla devam edecek. 23 Ekim Çarşamba akşamı “Amatis Trio” Albert Long Hall’ un konuğu olacak.