12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
“Müzik Yakınlaştırır” temasıyla müzikseverleri yakına gelmeye davet eden Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri’nin 2019/2020 sezonu açılış konseri 2012 yılında bir araya gelen Van Kuijk Quartet topluluğu ile gerçekleşecek.
Van Kuijk Quartet; 2015 Wigmore Hall Uluslararası Yaylı Dörtlüleri Yarışması'nda "En İyi Beethoven" ve "En İyi Haydn" ödülünün, Trondheim Uluslararası Oda Müziği Yarışması'nda "Birincilik" ve "Dinleyici" ödülünün, veAix-en-Provence Festival Akademisi'nin HSBC Ödülü'nün sahibi oldu. Aynı zamanda da ECHO tarafından 2017/2018 dönemi"Yükselen Yıldızlar"ı seçildi.
Van Kuijk Quartet, Mozart, Şostakoviç ve Beethoven’ın bestecilik stilleri açısından önemli kavşakları işaret eden eserlerinden oluşan bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Öyle ki, Mozart’ın ilk İtalya seyahatinden döndükten sonra bestelediği Fa Majör Divertimento, hem genç bestecinin İtalyan stilini nasıl hızlıca özümsediğini hem de birkaç ay sonra besteleyeceği ilk yaylı dörtlüsüne nasıl hazırlanmakta olduğunu gösterir. Benzer şekilde Şostakoviç’in II. Dünya Savaşı’nda bombalanan Dresden’e yaptığı seyahatte bestelediği ve “faşizm ve savaş kurbanları”na ithaf ettiği sekizinci yaylı dörtlüsü, müziksel olarak da otobiyografik unsurlar içerir; hem bestecinin müziksel imzası olarak kabul edilen motifle başlar, hem de bestecinin diğer eserlerinden alıntıları içerir. Beethoven’ın Razumovski Dörtlüleri’nin sonuncusu olan Do Majör Yaylı Dörtlüsü ise senfonik karakteri ve esnetilmiş biçim anlayışıyla bestecinin yeni ve daha özgün bir stile yöneldiğinin göstergelerindendir.
Albert Long Hall Klasik Müzik serisi yıl içerisinde birbirinden farklı, sıradışı, müzikle sanatın farklı disiplinlerini birleştiren seçkin bir programlarıyla devam edecek. 23 Ekim Çarşamba akşamı “Amatis Trio” Albert Long Hall’ un konuğu olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!