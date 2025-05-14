Boğaziçi'ndeki protestoda 15 kişiye tutuklama istendi

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katılmış, Yıldız’ı protesto etmek isteyen bir kişi yumurta fırlatmıştı.

TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

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Konferans öncesi Yıldız’a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi almıştı. Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde gerçekleştirilen protesto sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırıldığı ve 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı iddia edilmişti.

97 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylar sırasında 97 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilirken, 82 kişi ise emniyetten serbest bırakıldı.

15 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTENDİ

Adliyeye sevk edilen 15 kişi savcılık ifadelerinin ardından “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.