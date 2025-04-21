Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit etti.

Yapılan açıklamaya göre, tüm uyarı ve kararlara rağmen, aykırılıkları kaldırma yetkisi bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün harekete geçmemesi nedeniyle bakanlığın süreci tek başına yürütmeye başladığı belirtildi.

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İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne çok sayıda ihbar ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu ihbarlar üzerine hızlıca harekete geçerek uzman ekiplerini sahaya gönderdi.

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Uzmanlarca yapılan tespitlerin ardından, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı. Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

Kurul kararlarının uygulanması için yasal olarak sorumlu olan belediye, yapılan tüm uyarılara rağmen harekete geçmedi. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından defalarca yazılı bildirimde bulunulmasına karşın, belediye sadece bir taşınmazda işlem yaptı. Açıklamaya göre, geriye kalan izinsiz uygulamaların kaldırılması yönünde hiçbir somut adım atılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bugüne kadar tam 72 kez resmi tekit yazısı gönderilerek, kaçak yapılaşmaların durdurulması, mevcut müdahalelerin kaldırılması ve talep edilen belgelerin iletilmesi istendi. Ancak bu uyarılara büyük ölçüde cevapsız kalındığı kaydedildi. İstanbul'da sahil şeridinde kaçak yapı denetimi! Haberi Görüntüle