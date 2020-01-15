Boğalar için geliştirilen ereksiyon ilacını içti, hastanelik oldu - Haberler

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Meksika'nın Veracruz eyaletinde ismi açıklanmayan bir adam, boğalar için geliştirilen ereksiyon ilacını kullandı. La Republica'ya göre; 3 gün boyunca ereksiyon yaşayıp, hastanelik olan talihsiz adamın normale dönmek için cerrahiye ihtiyacı olduğu bildirildi.

Boğalar için geliştirilmiş ereksiyon ilacını kullandıktan sonra 3 gün ereksiyon yaşayan adam, sonunda tıbbi yardım almaya karar verdi. Cesaretini toplayıp doktorun kapısını çalan hastanın normale dönmesi için acilen cerrahiye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Kendisini tedavi eden doktorlar, "Hasta Veracruz'da, o bölgedeki çiftçiler tarafından boğaları canlandırmak için kullanılan cinsel uyarıcı ilaç almıştır" dedi.

Doktorlar, hastanın mevcut sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunmadı.