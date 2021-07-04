Boğa bir anda çıldırdı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan çoban yaralandı. Çobanın ölümden döndüğü saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Yelekli mevkisindeki çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu İkramullah Armani (23) inekleri sağımhaneye götürdüğü sırada bir boğanın saldırısına uğradı. Boğanın bir süre sürüklediği Armani, sağımhanenin dışına kaçmayı başardı. Yaralanan çoban çiftlik sahibi tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Boğanın çobana saldırı anı ise, çiftlikteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğanın çobanı yere düşürdüğü ve boynuzuyla sürüklediği görülüyor.