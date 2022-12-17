Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bodrumspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Mehmet Türkmen, Kemal Elmas, Ogün Kamacı
Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer, Omar İmeri (Dk. 71 Ali Aytemur), Üzeyir Ergün (Dk. 46 Erkan Değişmez), Mohammed, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 70 Koray Kılınç), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Dk. 70 Süleyman Güneş)
Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 58 Yusuf Emre Gültekin), Cihan Kahraman, Zeki Yavru, Ali Kaan Güneren, Laura (Dk. 58 Ahmet Sağat), Soner Gönül, Osman Çelik, Harris, Saouza (Dk. 85 Fofana)
Sarı kartlar: Dk. 48 Mohammed (Bodrumspor), Dk. 52 Laura (Yılport Samsunspor)