Stat: Bodrum İlçe Stadı

Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

Bodrumspor: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Yekta Kurtuluş, (Dk. 60 Abdurrahman Canlı) Samet Yalçın, (Dk. 78 Musah Mohammed) Süleyman Güneş, (Dk. 78 Omar İmeri) Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 60 Adis Jahovıc), Bahadır Erol, Cenk Şen, Recep Aydın

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, (Dk. 46 Ogün Özçiçek) Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, (Dk. 39 Cengizhan Akgün) Aly Malle, (Dk. 81 Mert Miraç Altıntaş) Godfred Donsah, Hüseyin Ekici, (Dk. 39 Nuri Fatih Aydın) Taha Gür, Jospın Nshımırımana (Dk. 39. Alperen Arslan) Burak Kavlak

Goller: Dk. 20, Dk.34 Samet Yalçın, Dk. 25 Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Dk. 75 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 31 Doğukan Emeksiz, Dk. 50 Godfred Donsah, Dk. 87 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor) Dk. 59 Recep Aydın (Bodrumspor)