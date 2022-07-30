Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu

İHA

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş’ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, geçen hafta Bodrum’da düzenlediği basın toplantısının ardından İngiltere’ye hareket etti. Genç yüzücü, birkaç gün boyunca hava şartlarının uygun olmasını bekledi. Bodrumlu yüzücü dün Manş Denizi’ni geçmek için İngiltere’nin Dover kentinden yüzmeye başladı. Aysu’yu antrenörü Bengi Su Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu, botla takip etti. Akıntı ve dalgalarla Bodrumlu genç, 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında Manş geçişini tamamladı. Aysu Türkoğlu’nun Manş’ı geçtiği anlar sosyal medya hesabından yayınlandı.



16 SAAT 28 DAKİKA SÜREN YÜZME

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen Aysu Türkoğlu’nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi’ni yüzerek 16 saat 28 dakikada geçen ve ‘Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk’ unvanını elde eden Aysu Türkoğlu’nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, “Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu. Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.