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Bodrum Limanı'na bağlı tur teknesi battı

Bodrum Limanı’nda rıhtıma bağlı tur teknesi battı. Batan tekne için kurtarma çalışması başlatıldı.

Giriş: 28.02.2023 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum Limanı'na bağlı tur teknesi battı
İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su alan tur teknesi battı. Batan tekne için kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Limanı’nda rıhtıma bağlı yaklaşık 10 metre uzunluğundaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Ahşap tekne, sabah saatlerinde yarısı suya batmış halde bulundu. Ahşap teknenin çevresi yüzer bariyerlerle çevrildi.

Tekne için dalgıçlar tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye getirilen vinç yardımıyla teknenin tekrar su üzerine çıkarılacağı bildirildi. Teknede maddi hasar meydana geldi.

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