Bodrum’da tatil yapan yerli ve yabancı turistler denize girdikleri koyda beyaz fok balığı görünce şoke oldu. Bodrum sahillerini mesken tutan beyaz fok balığını koyun bulunduğu site sakinlerinin ise şikayet ettiği iddia edildi.

İSKELE ALTINDA DİNLENDİ

İHA'nın haberine göre; Gümbet sahilini mesken tutan beyaz fok balığını gören yerli ve yabancı turistler gözlerine inanamadı. Sahilde bulunan bir iskelenin altından dinlenmeye çekilen fok balığını çekmek için turistler birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 2 saat boyunca iskele altında dinlenen fok balığı daha sonra denize girerek gözlerden kayboldu.

SİTE SAKİNLERİ RAHATSIZ OLDU

Aylardır aynı bölgede dinlenen fok balığına işletmeciler “Binnaz” ismini koydu. Bir siteye ait olduğu öğrenilen iskelenin altından yatan foku, bazı site sakinlerinin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesine şikayet ettikleri öğrenildi. Denize girmekten korktuklarını söyleyerek fokun bulunduğu alandan kaldırılmasını istediler.

Kendi doğal ortamında yaşayan fokun şikayet edilmesi ise yetkililer tarafından şaşkınlık ile karşılandı.