Bodrum'un kültür turizmiyle de zengin olduğunu anlatan Özyer, "Yerli ve yabancı bütün ziyaretçilerimizi Bodrum Kalesi'ne de bekliyoruz. Kale dışında dünyanın yedi harikasından biri olarak lanse edilen Mausoleum Anıt Müzesi var. Bu açık hava sergi alanı Bodrum Kalesi'nden yürüme mesafesinde. Ziyaretçiler, Bodrum Kalesini, Mausoleum'u ve Antik Tiyatroyu gezebilirler. Hepsi de kültür turizmine hizmet eden, bakanlığımıza bağlı ören yerlerimiz ve müzemiz" diye konuştu