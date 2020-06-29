Bodrum Kalesi açıldı

Bodrum Kalesi'nin ikinci etap restorasyonu tamamlandı. Restorasyon çalışması için 93 milyon TL'lik bütçe ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bodrum Kalesi'ndeki projenin, şu ana kadarki kısımları yaklaşık 93 milyon liraya mal oldu. Son kalan kısımları da yıl sonuna kadar tamamlandığı zaman, yaklaşık 100 milyon liralık bir restorasyon çalışması oldu ama güzel de oldu. İnşallah tekrar kültürel faaliyetler açısından, Bodrum'un cazibe noktası haline gelecek" dedi

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Bodrum Kalesi'nin ikinci etap restorasyonu tamamlanan geziye açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ikinci etap çalışmasını da pandemiye rağmen çok kısa gecikmeyle tamamlayıp hizmete açtıklarını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol Kuleleri'ni ve Karya Güzeli Sergi Salonu'nu ve Serçe Limanı Batığı'nın olduğu binayı hizmete açmış oluyoruz. Bu ikinci etapla birlikte yaklaşık 1100 metrekare kapalı sergi alanını hizmete açmış oluyoruz. Çok az bir işimiz kaldı. Yıl sonuna kadar onlar da tamamlanıyor. İngiliz Kulesi ve Uluburun Batığı sergi salonuyla birlikte bunları da hizmete aldığımız zaman, 1375 metrekarelik kapalı sergi alanıyla birlikte Bodrum Kalesi hizmete girmiş oluyor. Restorasyon çalışmasına başladıktan sonra bazı sürpriz alanlar da keşfedildi. Bunları da Bodrum Kalesi'ne kazandırdık. Mesela Alman Kulesi'nin oradaki mazgallar açıldı, restorasyon başladıktan sonra keşfedildi. Bu projeyi Bodrum'un sezonuna yetiştirmiş olduk. Bodrum Kalesi'ndeki projenin, şu ana kadarki kısımları yaklaşık 93 milyon liraya mal oldu. Son kalan kısımları da yıl sonuna kadar tamamlandığı zaman, yaklaşık 100 milyon liralık bir restorasyon çalışması oldu ama güzel de oldu. İnşallah tekrar kültürel faaliyetler açısından, Bodrum'un cazibe noktası haline gelecek."

Bodrum Kalesi'nin ikinci etap açılışına Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl ve 50'ye yakın davetli katıldı.