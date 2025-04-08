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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK deplasmanlarda puanları kaptı - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK deplasmanlarda puanları kaptı

        Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenip 33 puanla 14'üncü sıraya yükselen Bodrum Futbol Kulübü, son haftalarda gurbette çok kritik puanları hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:34
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        Bodrum FK deplasmanlarda puanları kaptı!
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        Trendyol Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği performansla adından söz ettiren Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda kritik galibiyetler elde etti.

        eşil-beyazlılar son 6 deplasman maçının 3'ünü kazanıp, 2 beraberlik ve tek yenilgi aldı. Bu periyotta ilk olarak Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Bodrum FK, Konyaspor'a 3-1 kaybetti. Konyaspor mağlubiyetinin ardından Volkan Demirel'le yollarını ayırıp Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'le yola devam eden Ege ekibi, İstanbul'da Başakşehir'i 1-0 yenmeyi başardı.

        Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u 2-0, son olarak da Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. 6 deplasman karşılaşmasında 11 puan toplayan Bodrum FK kurtuluş ateşini iyice yaktı. Bu hafta evinde Antalyaspor'u konuk edecek Bodrum FK'nın sonraki deplasman durağı Galatasaray olacak.

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