Bodrum FK'da Eren Albayrak sezonu kapattı
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın tecrübeli sol beki Eren Albayrak, Keçiörengücü maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Giriş: 28.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:30
Trendyol 1'inci Lig'de 2 haftadır galip gelemeyen Bodrum FK'da 11 Kasım'daki Keçiörengücü deplasmanında sakatlanan Eren Albayrak, operasyon geçirdi. Tecrübeli futbolcu yaşadığı yaralanma nedeniyle ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sahalara 6 ay sonra dönebilecek Eren sezonu kapattı.
Bodrum FK'da geçen yıl da kadroda yer alan 32 yaşındaki defans oyuncusu bu yıl 6 maçta şans bulmuştu.