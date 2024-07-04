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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Bodrum FK, Ondrej Celustka ile devam ediyor - Futbol Haberleri

        Bodrum FK, Ondrej Celustka ile devam ediyor

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bordum FK, yeni sezon planlaması çerçevesinde takımın deneyimli oyuncularından Celustka'yı takımda tutma kararı aldı. Tecrübeli savunma oyuncusu kampa katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:43
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        Bodrum FK'da Celustka kalıyor!
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        Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonun hazırlıklarını Düzce'de sürdürürken, takımın deneyimli futbolcusu Ondrej Celustka da kampa katıldı.

        Yeşil-beyazlılarla 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona eren Çekyalı futbolcunun takımla yola devam edeceği kaydedildi. Düzce'de yönetimle görüşecek 35 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Geçen sezon 33 maça çıkan Celustka 2 bin 854 dakika süre aldı. Bodrum FK'da Play-Off şampiyonluğu yaşayan oyuncu 2 kez de fileleri sarstı.

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